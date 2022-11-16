FT: в НАТО не хотят назначать генсеком уроженца СССР
Некоторые участники НАТО выступают против назначения уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного союза, чтобы не раздражать Россию. Об этом пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.
По данным издания, руководство Литвы намерено выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Однако некоторые страны-участницы альянса препятствует назначению человека, родившегося в СССР, так как, по их мнению, это может быть провокационным шагом в отношении России.
В частности, как пишет издание, «Литва десятилетиями занимала жесткую дипломатическую позицию в отношении России».
Сообщается также, что на пост генсекретаря НАТО претендуют и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, экс-премьер Италии Марио Драги и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.
Нынешний генсек НАТО Йенс Стотенберг стал генсеком альянса и председателем Совета объединения в марте 2014 года, вступил в должность в октябре того же года. Изначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако их затем дважды продлевали на два года. Вскоре после начала военной операции России на Украине, 24 марта, полномочия Столтенберга продлили на год — до конца сентября 2023 года.
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