FT: в НАТО не хотят назначать генсеком уроженца СССР

Некоторые участники НАТО выступают против назначения уроженцев Советского Союза на пост генерального секретаря военного союза, чтобы не раздражать Россию. Об этом пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.

По данным издания, руководство Литвы намерено выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Однако некоторые страны-участницы альянса препятствует назначению человека, родившегося в СССР, так как, по их мнению, это может быть провокационным шагом в отношении России.