Литовский телеведущий извинился за призывы убивать за русский язык

По словам Раманаускаса, высказывание, которое он себе позволил, было сатирой, а не относилось к русскоязычному населению Литвы.

При этом телеведущий признался, что искренне ненавидит «русский мир», а также добавил, что адресовал свои слова слушателям поп-музыки российских авторов.

Ранее Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запрещающие использовать русский язык в банкоматах в республике.

