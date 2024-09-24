Литовский телеведущий извинился за призывы убивать за русский язык
Литовский телеведущий Альгис Раманаускас извинился в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) за призывы отбирать у русскоязычных граждан детей или убивать их при детях.
По словам Раманаускаса, высказывание, которое он себе позволил, было сатирой, а не относилось к русскоязычному населению Литвы.
При этом телеведущий признался, что искренне ненавидит «русский мир», а также добавил, что адресовал свои слова слушателям поп-музыки российских авторов.
Ранее Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запрещающие использовать русский язык в банкоматах в республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru