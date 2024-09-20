В Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах

Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запрещающие использовать русский язык в банкоматах в республике. Об этом сообщает Delfi.

По данным портала, теперь в обеспечиваемых кредитными учреждениями Латвии банкоматах должен быть установлен латышский язык. При этом в аппаратах могут быть установлены языки государств Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран-кандидатов в участники объединений.

В Латвии отмечают, что поправки нацелены на обеспечение доступности наличных денег для жителей по всей республике.

Между тем лидер оппозиции Молдавии Илан Шор заявил, что в стране исключат русский язык из официального оборота, если на выборах президента победит действующая глава государства Майя Санду, пишет Ura.ru.

