В Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах
Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запрещающие использовать русский язык в банкоматах в республике. Об этом сообщает Delfi.
По данным портала, теперь в обеспечиваемых кредитными учреждениями Латвии банкоматах должен быть установлен латышский язык. При этом в аппаратах могут быть установлены языки государств Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран-кандидатов в участники объединений.
В Латвии отмечают, что поправки нацелены на обеспечение доступности наличных денег для жителей по всей республике.
Между тем лидер оппозиции Молдавии Илан Шор заявил, что в стране исключат русский язык из официального оборота, если на выборах президента победит действующая глава государства Майя Санду, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru