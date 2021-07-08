Ликвидированы убийцы президента Гаити

В Гаити полиция задержала двух предполагаемых убийц президента Жовенеля Моиза, сообщает РИА Новости.

Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити

Об этом сообщил глава полиции страны Леон Шарль. Кроме того, ликвидированы четверо наемников.

Также стало известно, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.

Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы.

США назвали ложными сообщениями информацию о том, что американская организация была вовлечена в убийство президента Гаити.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:УбийстваПрезидент
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