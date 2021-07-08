Ликвидированы убийцы президента Гаити
8 июля 202105:09
В Гаити полиция задержала двух предполагаемых убийц президента Жовенеля Моиза, сообщает РИА Новости.
Об этом сообщил глава полиции страны Леон Шарль. Кроме того, ликвидированы четверо наемников.
Также стало известно, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.
Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы.
США назвали ложными сообщениями информацию о том, что американская организация была вовлечена в убийство президента Гаити.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Роспотребнадзор объяснил, чем может закончиться купание в фонтанах
- Лавров: Запад попытается расшатать ситуацию перед выборами в России
- Ликвидированы убийцы президента Гаити
- Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
- Врач рассказал, для кого опасна жаркая погода
- На месте крушения самолета на Камчатке приступили к работе водолазы
- Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити
- Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности
- Россия построит уникальный телескоп
- Раскрыты подробности мощного взрыва в порту Дубая
7 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru