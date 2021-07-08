Ликвидированы убийцы президента Гаити

Об этом сообщил глава полиции страны Леон Шарль. Кроме того, ликвидированы четверо наемников.

Также стало известно, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.

Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы.

США назвали ложными сообщениями информацию о том, что американская организация была вовлечена в убийство президента Гаити.

