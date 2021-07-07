США опровергли свою причастность к убийству президента Гаити
США назвали ложными сообщениями информацию о том, что американская организация была вовлечена в убийство президента Гаити. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса.
Ранее появилась информация о том, что убившие Моиза люди кричали, что являются агентами американского антинаркотического ведомства DEA.
Прайс заявил, что посол Гаити уже опроверг эти сообщения. Также он добавил, что США осуждают подобные подлые действия.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны заявил, что часть нападавших говорила по-испански.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Определены все полуфиналисты Уимбилдона
- Минздрав России утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию
- ВОЗ призвала к особой осторожности страны, полностью снимающие ограничения по COVID
- В НАТО ответили на запрос Украины о вступлении в альянс
- ФАС России анонсировала проверки на рынке стройматериалов
- Франция успешно испытала противовоздушное лазерное оружие
- Власти заявили, что убийство президента Гаити совершили иностранцы
- В МИД Эстонии объявили о высылке российского дипломата
- СМИ: Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
- В ВОЗ заявили, что новые варианты COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru