США опровергли свою причастность к убийству президента Гаити

Ранее появилась информация о том, что убившие Моиза люди кричали, что являются агентами американского антинаркотического ведомства DEA.

Прайс заявил, что посол Гаити уже опроверг эти сообщения. Также он добавил, что США осуждают подобные подлые действия.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Жена президента была ранена. Глава правительства страны заявил, что часть нападавших говорила по-испански.

