Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити

На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза, сообщил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.

США опровергли свою причастность к убийству президента Гаити

В настоящее время подозреваемых допрашивают, сообщает РИА Новости.

Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити ввели на 15 дней военное положение.

США назвали ложными сообщениями информацию о том, что американская организация была вовлечена в убийство президента Гаити. Ранее появилась информация о том, что убившие Моиза люди кричали, что являются агентами американского антинаркотического ведомства DEA.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
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