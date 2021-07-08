Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити
На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза, сообщил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.
В настоящее время подозреваемых допрашивают, сообщает РИА Новости.
Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити ввели на 15 дней военное положение.
США назвали ложными сообщениями информацию о том, что американская организация была вовлечена в убийство президента Гаити. Ранее появилась информация о том, что убившие Моиза люди кричали, что являются агентами американского антинаркотического ведомства DEA.
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