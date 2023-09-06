Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США готовы и дальше поддерживать Украину

Как заявил лидер демократического большинства Чак Шумер, это важно, так как наступление Украины «идет полным ходом». Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что необходимо продолжить инвестировать в оборонно-промышленный комплекс США «как для поддержки наших партнеров в сегодняшней борьбе, так и для помощи нашим силам в предотвращении завтрашних угроз».

Ранее в Пентагоне заявили, что у США осталось менее 6 млрд долларов для помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

