Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США готовы и дальше поддерживать Украину
Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Конгресса Соединенных Штатов выступили за дальнейшее выделение средств на военную помощь Киеву, сообщает ТАСС.
Как заявил лидер демократического большинства Чак Шумер, это важно, так как наступление Украины «идет полным ходом». Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что необходимо продолжить инвестировать в оборонно-промышленный комплекс США «как для поддержки наших партнеров в сегодняшней борьбе, так и для помощи нашим силам в предотвращении завтрашних угроз».
Ранее в Пентагоне заявили, что у США осталось менее 6 млрд долларов для помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru