Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США готовы и дальше поддерживать Украину

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Конгресса Соединенных Штатов выступили за дальнейшее выделение средств на военную помощь Киеву, сообщает ТАСС.

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Как заявил лидер демократического большинства Чак Шумер, это важно, так как наступление Украины «идет полным ходом». Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что необходимо продолжить инвестировать в оборонно-промышленный комплекс США «как для поддержки наших партнеров в сегодняшней борьбе, так и для помощи нашим силам в предотвращении завтрашних угроз».

Ранее в Пентагоне заявили, что у США осталось менее 6 млрд долларов для помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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