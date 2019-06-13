Лидера большинства в Сенате США обвинили в пособничестве РФ

Обозреватель американской газеты The New York Times Джамелль Буи задался вопросом, почему лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл отказывается защищать выборы США от иностранного влияния. По словам журналиста, это говорит о том, что сенатор приветствует вмешательство в американские выборы со стороны России.

Автор отмечает, что некоторые республиканские коллеги Макконнелла работают вместе с демократами над законодательными инициативами, которые бы обеспечили безопасность избирательного процесса в стране.

Одна из инициатив предполагает раскрытие соцсетью Facebook информации о покупателях политической рекламы, а другая предлагает вводить санкции против любого лица, «атакующего американские выборы». Однако Митч Макконнелл отказывается рассматривать любые предложения, связанные с защитой выборов, в текущей сессии Конгресса, так как считает вопрос иностранного вмешательства решённым, пишет NYT.

«Самое простое объяснение оппозиции Макконнелла различным предложениям по безопасности выборов заключается в одном слове: Трамп. Только недавно президент признал иностранное вмешательство в выборы 2016 года. «Россия исчезла, потому что я не имел никакого отношения к тому, что Россия помогла мне избраться», - сказал Трамп в прошлом месяце в Twitter, атакуя расследование Роберта Мюллера. «Это было преступление, которого не существовало». Однако позже он вернулся к своей обычной позиции - отрицать какую-либо помощь или вмешательство вообще. «Россия не избрала меня», - сказал он», — цитирует публикацию NYT спецкор НСН.