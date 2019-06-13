Лидера большинства в Сенате США обвинили в пособничестве РФ
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл не позволяет Конгрессу помешать «российскому вмешательству», пишет The New York Times. Подробнее в материале НСН.
Обозреватель американской газеты The New York Times Джамелль Буи задался вопросом, почему лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл отказывается защищать выборы США от иностранного влияния. По словам журналиста, это говорит о том, что сенатор приветствует вмешательство в американские выборы со стороны России.
Автор отмечает, что некоторые республиканские коллеги Макконнелла работают вместе с демократами над законодательными инициативами, которые бы обеспечили безопасность избирательного процесса в стране.
Одна из инициатив предполагает раскрытие соцсетью Facebook информации о покупателях политической рекламы, а другая предлагает вводить санкции против любого лица, «атакующего американские выборы». Однако Митч Макконнелл отказывается рассматривать любые предложения, связанные с защитой выборов, в текущей сессии Конгресса, так как считает вопрос иностранного вмешательства решённым, пишет NYT.
«Самое простое объяснение оппозиции Макконнелла различным предложениям по безопасности выборов заключается в одном слове: Трамп. Только недавно президент признал иностранное вмешательство в выборы 2016 года. «Россия исчезла, потому что я не имел никакого отношения к тому, что Россия помогла мне избраться», - сказал Трамп в прошлом месяце в Twitter, атакуя расследование Роберта Мюллера. «Это было преступление, которого не существовало». Однако позже он вернулся к своей обычной позиции - отрицать какую-либо помощь или вмешательство вообще. «Россия не избрала меня», - сказал он», — цитирует публикацию NYT спецкор НСН.
При этом автор называет позицию Трампа логичной, ведь признать, что иностранное государство помогло ему стать президентом, означает подрыв легитимности его победы.
Митч Макконнелл, в свою очередь, работает совместно с Белым домом, чтобы добиться назначения консерваторов на места федеральных судей, отмечает обозреватель NYT. Для него то, что поможет Республиканской партии, важнее, чем нивелирование угроз американской демократии, заключает автор.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в марте этого года. В апреле генпрокурор Уильям Барр представил отредактированную версию доклада спецпрокурора об итогах его расследования. Согласно представленному Конгрессу отчету Барра, Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.
Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.
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