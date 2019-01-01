Отсутствие сговора Трампа с РФ снизило рейтинги американских телеканалов
Ряд телеканалов, на протяжении двух лет продвигавших недоказанную историю сговора президента США с Москвой, пострадали от публикации доклада Мюллера. Подробнее в материале НСН.
Завершение расследования Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и предполагаемый сговор победившего кандидата Дональда Трампа с Москвой оказалось неудачным для индустрии кабельных новостей, отмечает Washington Examiner.
В частности, с тех пор, как опубликованный доклад Мюллера по итогам почти двухлетнего расследования показал отсутствие какой-либо координации между штабом Трампа и российской стороной упали рейтинги телеканала CNN, а также шоу Рэйчел Мэддоу на канале MSNBC.
«После получения неисчислимых сумм благодаря высоким рейтингам и веб-трафику из-за навязчивого освещения предполагаемых связей президента Трампа с Россией, либеральные представители СМИ теперь расплачиваются за то, что сложили все яйца в одну корзину и потерпели неудачу. Между тем, реальное влияние истерии в средствах массовой информации вокруг Мюллера становится очевидным из-за негодования со стороны демократической базы по поводу привлечения к ответственности президента Трампа. И это печально», — цитирует публикацию Washington Examiner спецкор НСН.
Как утверждает автор материала, сторонники Демократической партии хотят добиться объявления импичмента президенту Трампу, если не из-за «сговора с Россией», то на основании якобы воспрепятствования правосудию. Автор отмечает, что демократам было бы лучше сконцентрироваться на вопросах здравоохранения и экономического неравенства, нежели «теориях сговора вокруг России и бесконечных расследованиях».
Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли рассказал спецкору НСН, как оглашение итогов расследования Мюллера вскрыло непрофессиональную работу американских СМИ.
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