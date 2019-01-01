В мире

Отсутствие сговора Трампа с РФ снизило рейтинги американских телеканалов

10 июня06:40
Алена Якушова

Ряд телеканалов, на протяжении двух лет продвигавших недоказанную историю сговора президента США с Москвой, пострадали от публикации доклада Мюллера. Подробнее в материале НСН.

Завершение расследования Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и предполагаемый сговор победившего кандидата Дональда Трампа с Москвой оказалось неудачным для индустрии кабельных новостей, отмечает Washington Examiner.

В частности, с тех пор, как опубликованный доклад Мюллера по итогам почти двухлетнего расследования показал отсутствие какой-либо координации между штабом Трампа и российской стороной упали рейтинги телеканала CNN, а также шоу Рэйчел Мэддоу на канале MSNBC.

«После получения неисчислимых сумм благодаря высоким рейтингам и веб-трафику из-за навязчивого освещения предполагаемых связей президента Трампа с Россией, либеральные представители СМИ теперь расплачиваются за то, что сложили все яйца в одну корзину и потерпели неудачу. Между тем, реальное влияние истерии в средствах массовой информации вокруг Мюллера становится очевидным из-за негодования со стороны демократической базы по поводу привлечения к ответственности президента Трампа. И это печально», — цитирует публикацию Washington Examiner спецкор НСН.

Политолог из США назвал американские СМИ большей угрозой, чем Россия

Как утверждает автор материала, сторонники Демократической партии хотят добиться объявления импичмента президенту Трампу, если не из-за «сговора с Россией», то на основании якобы воспрепятствования правосудию. Автор отмечает, что демократам было бы лучше сконцентрироваться на вопросах здравоохранения и экономического неравенства, нежели «теориях сговора вокруг России и бесконечных расследованиях».

Ранее американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли рассказал спецкору НСН, как оглашение итогов расследования Мюллера вскрыло непрофессиональную работу американских СМИ.

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ТЕГИ:Роберт МюллерДональд ТрампВмешательство России В Выборы СшаАмериканские СМИ