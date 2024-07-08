Лидер «Социалистической партии» прокомментировал результаты выборов во Франции

По его словам, «французы проголосовали с тем, чтобы избежать худшего». Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий «Новый народный фронт» лидирует на выборах в парламент, получая от 175 до 205 мест. На втором месте идет коалиция «Вместе» действующего президента Эммануэля Макрона. Замыкает тройку правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Ранее Марин Ле Пен заявила: несмотря на то, что правая партия «Национальное объединение» не заняла первое место на выборах в парламент во Франции, ее победа лишь откладывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

