СМИ: на выборах во Франции лидирует правая партия «Национальное объединение»
7 июля 202420:49
Во втором туре парламентских выборов во Франции лидирует правая партия «Национальное объединение», сообщил бельгийский телеканал RTBF.
По данным телеканала, партия не сможет получить абсолютного большинства мест. При этом политическая сила, скорее всего, займет первое место на выборах.
Телеканал утверждает, что «Национальное объединение» может получить около 228 мест из 577 в парламенте.
Ранее один из лидеров партии Марин Ле Пен уличила президента Франции Эммануэля Макрона в подготовке «административного госпереворота», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru