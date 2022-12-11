Лидер Pink Floyd призвал освободить Ассанжа
Один из основателей и лидеров музыкального коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке призвал освободить журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.
Там собрались десятки человек, которые держали плакаты «Освободите Джулиана Ассанжа», «Пришло время освободить Ассанжа».
«Поступите правильно! Освободите Джулиана Ассанжа», — призвал музыкант. Он также обратился к премьеру Британии Риши Сунаку.
«Как на счет права, мистер Сунак? Как на счет Великой хартии вольностей? Как на счет прав человека, мистер Сунак?», — задался вопросом Уотерс.
Ранее Уотерс выдвинул обвинения в адрес Вашингтона в совершении целенаправленных убийств, вмешательствах в выборы и пропаганде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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