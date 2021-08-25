Лидер антиталибской коалиции оценил вероятность войны в Панджшере

Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд рассказал РБК, что на данный момент военных действий нет.

Масуд подчеркнул, что считает необходимым вести переговоры, но готовится и к военному сценарию, вероятность которого оценивает как «пятьдесят на пятьдесят».

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На данный момент контролируемый Масудом и его сторонниками район остается единственным неподконтрольным талибам, движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) установило контроль над остальной территорией страны.

Ахмад Масуд не собирается сдавать афганскую провинцию Панджшер движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) из-за возможной поддержки со стороны ряда стран, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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