Лидер антиталибской коалиции оценил вероятность войны в Панджшере

На данный момент контролируемый Масудом и его сторонниками район остается единственным неподконтрольным талибам, движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) установило контроль над остальной территорией страны.

Ахмад Масуд не собирается сдавать афганскую провинцию Панджшер движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) из-за возможной поддержки со стороны ряда стран, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

