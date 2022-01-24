Летчики России и Сирии провели совместное патрулирование

Россияне отрабатывали удары по наземным целям, сирийцы отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Также экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов в центральной части страны.

Предполагается, что совместные полеты станут регулярными.

Двенадцать военнослужащих пострадали на прошлой неделе при взрыве автобуса в Сирии на самодельном взрывном устройстве.

