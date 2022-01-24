Летчики России и Сирии провели совместное патрулирование
Военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Полет осуществлялся истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50, они представляли российские Воздушно-космические силы. От сирийской стороны в патрулировании участвовали Миг-23 и Миг-29.
Россияне отрабатывали удары по наземным целям, сирийцы отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие.
Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Также экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и поразили наземные мишени на одном из полигонов в центральной части страны.
Предполагается, что совместные полеты станут регулярными.
Двенадцать военнослужащих пострадали на прошлой неделе при взрыве автобуса в Сирии на самодельном взрывном устройстве.
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