Автобус с военнослужащими подорвался в Сирии

Двенадцать военнослужащих пострадали при взрыве автобуса в Сирии на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности САР.

Инцидент произошел на трассе Дамаск - Дераа. В автобусе находились бойцы, работающие на КПП Насиб на границе с Иорданией.

Отмечается, что бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояние 10 метров.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.