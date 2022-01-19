Автобус с военнослужащими подорвался в Сирии

Двенадцать военнослужащих пострадали при взрыве автобуса в Сирии на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности САР.

Инцидент произошел на трассе Дамаск - Дераа. В автобусе находились бойцы, работающие на КПП Насиб на границе с Иорданией.

Отмечается, что бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояние 10 метров.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВзрывСирия
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