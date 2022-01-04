СМИ: Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии

Беспилотники ВВС США атаковали наземные цели в восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что были атакованы ракетные установки, которые обстреливают американские базы на востоке Евфрата. Последствия атаки неизвестны.

Как пишет агентство, установки принадлежат бойцам шиитским формирований, выступающих на стороне правительственной армии Сирии в борьбе с террористами.

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Фото: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СШАБеспилотники
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