Летающее такси запустят в Дубае к 2026 году

В Дубае к 2026 году планируют запустить летающее такси, сообщил Khaleej Times основатель и гендиректор Joby Aviation Джо Бен Бевирт.

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По его словам, осуществляться полеты будут на небольших самолетах Joby, которые будут рассчитаны на четырех пассажиров. Данные такси могут развивать скорость до 320 километров в час. Они будут работать на электричестве, а для подзарядки перед следующим рейсом понадобится около десяти минут.

Уже подписано соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая.

Ранее стало известно, что летающие такси появятся в России в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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