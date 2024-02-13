Летающее такси запустят в Дубае к 2026 году
В Дубае к 2026 году планируют запустить летающее такси, сообщил Khaleej Times основатель и гендиректор Joby Aviation Джо Бен Бевирт.
По его словам, осуществляться полеты будут на небольших самолетах Joby, которые будут рассчитаны на четырех пассажиров. Данные такси могут развивать скорость до 320 километров в час. Они будут работать на электричестве, а для подзарядки перед следующим рейсом понадобится около десяти минут.
Уже подписано соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая.
Ранее стало известно, что летающие такси появятся в России в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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