Летающее такси запустят в Дубае к 2026 году

По его словам, осуществляться полеты будут на небольших самолетах Joby, которые будут рассчитаны на четырех пассажиров. Данные такси могут развивать скорость до 320 километров в час. Они будут работать на электричестве, а для подзарядки перед следующим рейсом понадобится около десяти минут.

Уже подписано соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая.

Ранее стало известно, что летающие такси появятся в России в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

