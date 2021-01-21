Сергунина: В Москве испытывают летающее такси

Испытания дрона-такси, который сможет доставлять пассажиров и грузы на расстояние до 100 км, начались на Малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Беспилотник разработал стартап «Ховер». Компания — участник Московского инновационного кластера и резидент инновационного центра «Сколково». Инженеры разрабатывают беспилотный летательный аппарат для городов с 2018 года.

Дрон рассчитан на двух пассажиров, его максимальная грузоподъёмность — 300 кг, а скорость может достигать 200 км/ч. Сопоставимый размерами с автомобилем летательный аппарат может подниматься на высоту 150 м, приземляться на стандартное парковочное место и маневрировать на стоянке, а также заезжать в гараж и выезжать из него.

В ходе испытаний в «Лужниках» инженеры проверяют работу всех систем беспилотника, тестируют срабатывание парашюта и режим lift & cruise, при котором разные группы двигателей отвечают за взлёт, посадку и горизонтальный полёт.

Кроме того, совершенствуется система централизованного управления дроном с искусственным интеллектом. С её помощью аппарат прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляется и соблюдает безопасность полёта.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичные власти оказывают системную поддержку современным технологичным проектам.

«Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она даёт возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — рассказала Сергунина.

По словам заммэра, во многих мегаполисах мира также испытывают различные проекты в сфере городской аэромобильности. В частности, подобные разработки есть в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.

