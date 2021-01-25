Летающие такси появятся в России в 2025 году

Первое летающее такси в России планируется начать эксплуатировать в 2025 году. Об этом сообщил компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атаманов. Презентация летающего такси прошла в понедельник на малой арене «Лужников» в Москве, сообщает ТАСС.

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По словам Атаманова, на первом этапе такси будут летать по безопасным маршрутам: над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Он отметил, что разработчикам предстоит доказать, что новая технология безопасна, на это потребуется время. Одновременно будет приниматься законодательство, которое позволит эксплуатировать такую технику.

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон, способный поднять в воздух одновременно двух людей. Управлять им будет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, которая примет на себя удар в случае аварии. В случае экстренных ситуаций машину с пассажирами опустит на землю спасательный парашют.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что все крупные мегаполисы тестируют аналогичные летательные аппараты, и Москва не намерена отстать от конкурентов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что инженеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» собрали прототип летающего такси-беспилотника.

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ФОТО: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
ТЕГИ:Такси
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