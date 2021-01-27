Леонардо Ди Каприо написал письмо Джо Байдену

Ди Каприо призвал Джо Байдена стать «климатическим президентом». «Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия», - написал актер, который поддержал решение главы Белого дома присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Ранее Байден подписал указ, согласно которому, страна возвращается во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода из ВОЗ, который инициировал Трамп, должен был завершиться в июле 2021 года. Кроме того, при Байдене США возвращаются в Парижское соглашение о климате.

