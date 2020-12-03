Ведущие компании США обратились к Байдену с просьбой заняться климатическими проблемами

Соответствующее заявление было опубликовано сайте некоммерческой организации Center for Climate and Energy Solutions (Центр климатических и энергетических решений). Как отмечает агентство, заявление было создано по инициативе этой организации.

Крупные американские корпорации описали свою обеспокоенность усиливающимся изменением климата и его последствиями, в том числе различными стихийными бедствиями: пожарами, ураганами, наводнениями. Также руководства компаний призвали власти объединить усилия для развитии так называемой "чистой" энергетики.

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении покинуть Парижское соглашение по климату. Агентство отмечает, что выход США из договора значительно усложнил достижение целей по сдерживанию роста температуры во всем мире, так как Штаты являются вторым по объему источником выбросов углекислого газа после Китая.

