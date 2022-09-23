Лейбористы намерены заменить Палату лордов на Палату регионов
Британские лейбористы, находящиеся сейчас в оппозиции, заявили о том, что в случае их победы на выборах и прихода к власти, они реформируют парламент Великобритании. Палату лордов они заменят Палатой наций и регионов. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, в настоящее время уже начались консультации по этому вопросу с пэрами-лейбористами.
Сейчас в Палату лордов входят лорды духовные и светские. 60% от общего числа ее членов составляют наследственные пэры, 36 % — пожизненные.
Ранее Россия запретила въезд 154 членам Палаты лордов британского парламента, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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