Лейбористы намерены заменить Палату лордов на Палату регионов

По данным издания, в настоящее время уже начались консультации по этому вопросу с пэрами-лейбористами.

Сейчас в Палату лордов входят лорды духовные и светские. 60% от общего числа ее членов составляют наследственные пэры, 36 % — пожизненные.

Ранее Россия запретила въезд 154 членам Палаты лордов британского парламента, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

