Лейбористы намерены заменить Палату лордов на Палату регионов

Британские лейбористы, находящиеся сейчас в оппозиции, заявили о том, что в случае их победы на выборах и прихода к власти, они реформируют парламент Великобритании. Палату лордов они заменят Палатой наций и регионов. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным издания, в настоящее время уже начались консультации по этому вопросу с пэрами-лейбористами.

Сейчас в Палату лордов входят лорды духовные и светские. 60% от общего числа ее членов составляют наследственные пэры, 36 % — пожизненные.

Ранее Россия запретила въезд 154 членам Палаты лордов британского парламента, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияРеформаПарламентВеликобритания
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