Преступный промах. Обстрелам жителей Карабаха нашли оправдание

«На практике такие ситуации очень сложно отличить. Часто военные объекты находятся рядом с гражданскими. Здесь легко вспомнить обстрел Краматорска зимой 2015 года, когда целились в военный аэродром, но детали ракет попали в город и несколько человек погибли. Здесь такая же ситуация. Оружие не всегда высокоточное, даже если таким называется. Детали ракеты или отработанный двигатель может полететь не в ту сторону, куда пустили саму ракету. Так что, скорее всего, в данном случае речь идет об этом. Артиллерия – нелегкое дело, без шуток можно промахнуться на километр. Так что не думаю, что была цель запугать с помощью обстрелов гражданских объектов. Были и без того очень тяжелые боевые действия», - отметил он.

Норин также оценил вероятность, что армянские или азербайджанские военные окажутся в Гаагском трибунале.

«Вряд ли у кого-то есть желание кого-то судить по войне в Карабахе. В 1990-е там творились вещи более страшные, чем сейчас. Никто никого в Гаагу не вызывал. Что касается Amnesty Internаtional, то надо понимать, что это организация специфическая. Они всегда интерпретируют такие инциденты в самых жестких вариантах. Это не обязательно значит, что они кому-то подыгрывают, такова просто особенность организации», - напомнил он.