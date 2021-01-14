Преступный промах. Обстрелам жителей Карабаха нашли оправдание
Эксперт по постсоветским конфликтам в эфире НСН предположил, что военных Армении и Азербайджана пока не будут судить за попадания снарядов по гражданским объектам в Карабахе.
Армянские и азербайджанские военные во время войны в Карабахе намеренно обстреливали мирное население, считает международная правозащитная организация Amnesty Internаtional. Эксперты отметили, что случаи обстрела гражданских объектов не были единичными и являлись элементом запугивания стороны противника. По официальным данным, в Армении из-за обстрела противника погибли 52 гражданских лица, в Азербайджане - 94. В Amnesty отметили, что обе стороны конфликта поступили безответственно, используя при обстрелах неточное оружие.
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН усомнился в этой версии: по его мнению, военные могли просто промахнуться.
«На практике такие ситуации очень сложно отличить. Часто военные объекты находятся рядом с гражданскими. Здесь легко вспомнить обстрел Краматорска зимой 2015 года, когда целились в военный аэродром, но детали ракет попали в город и несколько человек погибли. Здесь такая же ситуация. Оружие не всегда высокоточное, даже если таким называется. Детали ракеты или отработанный двигатель может полететь не в ту сторону, куда пустили саму ракету. Так что, скорее всего, в данном случае речь идет об этом. Артиллерия – нелегкое дело, без шуток можно промахнуться на километр. Так что не думаю, что была цель запугать с помощью обстрелов гражданских объектов. Были и без того очень тяжелые боевые действия», - отметил он.
Норин также оценил вероятность, что армянские или азербайджанские военные окажутся в Гаагском трибунале.
«Вряд ли у кого-то есть желание кого-то судить по войне в Карабахе. В 1990-е там творились вещи более страшные, чем сейчас. Никто никого в Гаагу не вызывал. Что касается Amnesty Internаtional, то надо понимать, что это организация специфическая. Они всегда интерпретируют такие инциденты в самых жестких вариантах. Это не обязательно значит, что они кому-то подыгрывают, такова просто особенность организации», - напомнил он.
Ранее азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН рассказал, что война в Карабахе пока не остыла. «Соглашение о перемирии от 10 ноября пока хрупкое. Нужно использовать народную дипломатию, не всё же решается политиками. Вечно воевать с Арменией нельзя, надо постепенно отходить от этого», - считает Мамедов.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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