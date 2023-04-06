Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня

Самая малая ледовитость зафиксирована второй год к ряду в Антарктиде в акватории Южного океана. Результаты измерений обнародованы по итогам летнего сезона, который продолжается в южном полушарии Земли с декабря по февраль.

В текущем году зарегистрирован рекорд самых низких данных по объемам морского льда за последние 44 года. Об этом информирует Центр ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

К концу местного летнего сезона площадь морского льда Антарктики не превышала 1,8 миллиона квадратных километра. Такое значение ни разу не фиксировалось за весь период регулярных наблюдений с 1979 года.