Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня
Самая малая ледовитость зафиксирована второй год к ряду в Антарктиде в акватории Южного океана. Результаты измерений обнародованы по итогам летнего сезона, который продолжается в южном полушарии Земли с декабря по февраль.
В текущем году зарегистрирован рекорд самых низких данных по объемам морского льда за последние 44 года. Об этом информирует Центр ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
К концу местного летнего сезона площадь морского льда Антарктики не превышала 1,8 миллиона квадратных километра. Такое значение ни разу не фиксировалось за весь период регулярных наблюдений с 1979 года.
Как отмечают учёные, в текущем году в Южном океане сформировались огромные области без ледяного покрова. Главная причина такой ситуации – изменения в Антарктическом Циркумполярном течении. Оно отделяет теплую субтропическую воду на севере от холодной - на юге. Изменения климата вызывают усиление затока теплых вод в дрейфующие льды.
Ещё один фактор нагрева Антарктики – подводные вулканы. Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», учёные пришли к выводу, что таяние ледников в Антарктике может непосредственно угрожать российским городам — в первую очередь Санкт-Петербургу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru