Le Soir: Бельгия заработала €625 млн от замороженных активов РФ

Издание отмечает, что в ходе последнего бюджетного контроля правительство выявило непредвиденный доход в размере €625 миллионов. Средства поступили в результате налогообложения процентов от замороженных активов России на территории Бельгии, сказано в публикации.

В королевстве функционирует международный депозитарий Euroclear. Выплаты по купонам и облигациям увеличивают количество средств в этом институте.

Крупные инвесторы и вкладчики начали забирать деньги из швейцарских банков из-за их отношения к активам РФ, заявил «Радиоточке НСН» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

