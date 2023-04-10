Le Soir: Бельгия заработала €625 млн от замороженных активов РФ
Благодаря налогам на процент от заблокированных российских активов Брюссель получил дополнительные доходы, пишет Le Soir со ссылкой на бельгийское казначейство.
Издание отмечает, что в ходе последнего бюджетного контроля правительство выявило непредвиденный доход в размере €625 миллионов. Средства поступили в результате налогообложения процентов от замороженных активов России на территории Бельгии, сказано в публикации.
В королевстве функционирует международный депозитарий Euroclear. Выплаты по купонам и облигациям увеличивают количество средств в этом институте.
Крупные инвесторы и вкладчики начали забирать деньги из швейцарских банков из-за их отношения к активам РФ, заявил «Радиоточке НСН» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru