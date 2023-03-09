В США исключили помощь Украине за счет замороженных активов РФ
Поддержка Украины в 2024 году не будет финансироваться за счет замороженных активов РФ, заявил замгоссекретаря США по вопросам менеджмента и ресурсов Джон Басс.
Помощь Украине финансируется исключительно из бюджета США, заявил чиновник в ходе брифинга для СМИ.
Вопрос об использовании заблокированных российских активов Басс назвал «отдельным разговором». Он попросил журналистов обращаться за уточнениями «к более осведомленным коллегам».
Соединенные Штаты и их союзники за год заморозили активы россиян на сумму более $58 миллиардов. Речь идет о недвижимости, яхтах и прочем имуществе.
Белый дом планирует выделить $6 миллиардов на поддержку Украины. Часть средств пойдет на помощь странам НАТО, передает НСН.
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