В США исключили помощь Украине за счет замороженных активов РФ

Помощь Украине финансируется исключительно из бюджета США, заявил чиновник в ходе брифинга для СМИ.

Вопрос об использовании заблокированных российских активов Басс назвал «отдельным разговором». Он попросил журналистов обращаться за уточнениями «к более осведомленным коллегам».

Соединенные Штаты и их союзники за год заморозили активы россиян на сумму более $58 миллиардов. Речь идет о недвижимости, яхтах и прочем имуществе.

Белый дом планирует выделить $6 миллиардов на поддержку Украины. Часть средств пойдет на помощь странам НАТО, передает НСН.

