Le Monde: во Франции задержали совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева

Правоохранительные органы Франции задержали российского бизнесмена и совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по делу об отмывании денег, сообщила в понедельник газета Le Monde.

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Утром 30 октября в парижской квартире и на вилле бизнесмена в Сен-Тропе прошли обыски. Информацию подтвердила финансовая прокуратура Франции.

Отмечается, что в ходе обысков найдены пачки наличных денег.

В начале октября украинский суд арестовал счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Общая сумма арестованных активов превышает 17 миллиардов гривен (более $460 миллионов), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Бизнес"альфа-банк"Франция

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