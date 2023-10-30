Le Monde: во Франции задержали совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева
Правоохранительные органы Франции задержали российского бизнесмена и совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по делу об отмывании денег, сообщила в понедельник газета Le Monde.
Утром 30 октября в парижской квартире и на вилле бизнесмена в Сен-Тропе прошли обыски. Информацию подтвердила финансовая прокуратура Франции.
Отмечается, что в ходе обысков найдены пачки наличных денег.
В начале октября украинский суд арестовал счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Общая сумма арестованных активов превышает 17 миллиардов гривен (более $460 миллионов), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru