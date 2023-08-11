США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Власти США объявили о вводе санкций против российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает пресс-служба американского Минфина.

СМИ: Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в «Альфа-банке»

Всего в обновлённый «чёрный» список попали четыре человека. Кроме Фридмана и Авена это российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Кроме того, США ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что пока продолжается конфликт на Украине, «состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли, что они могут вести бизнес как обычно».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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