США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Всего в обновлённый «чёрный» список попали четыре человека. Кроме Фридмана и Авена это российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Кроме того, США ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что пока продолжается конфликт на Украине, «состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли, что они могут вести бизнес как обычно».

