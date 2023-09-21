Лавров заявил о возросшей роли БРИКС

Роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление с главами внешнеполитических ведомств стран, входящих в объединение, «на полях» Генассамблеи ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По его словам, однополярный мироуклад уходит в прошлое. Как напомнил дипломат, количество участников БРИКС в 2024 году возрастет до 11. Объединение остается для международного сообщества примером подлинной многополярности, равноправной и недискриминационной, указал министр.

Также Лавров предложил создать футбольную команду стран — членов БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Сергей ЛавровБрикс

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