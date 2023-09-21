Лавров заявил о возросшей роли БРИКС
Роль БРИКС в решении глобальных проблем будет возрастать, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление с главами внешнеполитических ведомств стран, входящих в объединение, «на полях» Генассамблеи ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, однополярный мироуклад уходит в прошлое. Как напомнил дипломат, количество участников БРИКС в 2024 году возрастет до 11. Объединение остается для международного сообщества примером подлинной многополярности, равноправной и недискриминационной, указал министр.
Также Лавров предложил создать футбольную команду стран — членов БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил о возросшей роли БРИКС
- В России пройдут исследования обновленной вакцины от COVID-19
- Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по взрывы в Балашихе
- Спикера ВСУ Эштон-Чирилло уволили после угроз российским журналистам
- Наследный принц Саудовской Аравии допустил обладание страной ядерным оружием
- Генсек ООН бездоказательно обвинил РФ во внесудебных казнях на Украине
- Песков не увидел предпосылок для мирных переговоров по Украине
- Алиев пообещал обеспечить все права жителей Карабаха
- Премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине
- СМИ: министр образования Украины провалил экзамен по госязыку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru