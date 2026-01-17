Россиянам назвали категории выплат, которые могут упустить пенсионеры

В России существует пять категорий мер социальной поддержки, для получения которых необходимо подавать заявления и некоторые документы, хотя большая часть выплат пенсионерам в стране носит беззаявительный характер. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории исследований уровня жизни и соцзащиты ИНСАП Президентской Академии Елену Цацуру.

По ее словам, в первую очередь речь идет о доплатах за стаж и надбавках за иждивенцев. Цацура объяснила, что для их получения необходимо лично обратиться в организацию и предоставить документы.