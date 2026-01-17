Россиянам назвали категории выплат, которые могут упустить пенсионеры

В России существует пять категорий мер социальной поддержки, для получения которых необходимо подавать заявления и некоторые документы, хотя большая часть выплат пенсионерам в стране носит беззаявительный характер. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории исследований уровня жизни и соцзащиты ИНСАП Президентской Академии Елену Цацуру.

По ее словам, в первую очередь речь идет о доплатах за стаж и надбавках за иждивенцев. Цацура объяснила, что для их получения необходимо лично обратиться в организацию и предоставить документы.

К другой категории, добавила специалист, относится дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) за особые заслуги и достижения. Цацура напомнила, что пенсионеры должны самостоятельно подавать сведения о наградах и почетных званиях, так как соцорганы не запрашивают эту информацию по собственной инициативе.

При этом для получения налоговых вычетов пенсионеры могут подать документы в налоговую службу через сайт ФНС или при личном визите. Между тем, для оформления региональных доплат, по словам специалиста, следует искать информацию на сайте местного органа самоуправления или портале региона.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников.

