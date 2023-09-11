В Африке призвали БРИКС создать собственную валюту

В совете экономического лидерства Африки призвали БРИКС создать собственную валюту, сообщает РИА Новости.

Путин: дедолларизация в БРИКС становится необратимой

Странам союза нужна новая валюта, которая будет выгодна его участницам, заявил вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.

«Самое время делать вещи так, как мы этого хотим. Нам нужно иметь возможность выбирать, с кем мы хотим торговать», - сказал Коджи.

Ранее в МИД заявили о дедолларизации расчетов между Россией и Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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