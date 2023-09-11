В Африке призвали БРИКС создать собственную валюту
11 сентября 202317:19
В совете экономического лидерства Африки призвали БРИКС создать собственную валюту, сообщает РИА Новости.
Странам союза нужна новая валюта, которая будет выгодна его участницам, заявил вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.
«Самое время делать вещи так, как мы этого хотим. Нам нужно иметь возможность выбирать, с кем мы хотим торговать», - сказал Коджи.
Ранее в МИД заявили о дедолларизации расчетов между Россией и Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru