Компания «Xiaomi» зарегистрировала товарный знак в РФ

Отмечается, что зарегистрированный товарный знак в том числе связан с машинами, музыкальными инструментами и красящими веществами.

Известно, что заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе прошлого года. По данным источника, товарный знак был зарегистрирован на десять лет и распространяется на 14 категорий товаров и услуг. Истечение действия товарного знака произойдет в августе 2035 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что компания «Apple» зарегистрировала товарный знак в России.