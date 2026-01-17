Компания «Xiaomi» зарегистрировала товарный знак в РФ

Китайская технологическая компания «Xiaomi» зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что зарегистрированный товарный знак в том числе связан с машинами, музыкальными инструментами и красящими веществами.

Известно, что заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе прошлого года. По данным источника, товарный знак был зарегистрирован на десять лет и распространяется на 14 категорий товаров и услуг. Истечение действия товарного знака произойдет в августе 2035 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что компания «Apple» зарегистрировала товарный знак в России.

ФОТО: РИА Новости
