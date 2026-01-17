В МХТ им. Чехова началось прощание с Игорем Золотовицким

В Москве на сцене МХТ им. Чехова началась церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России, актером и режиссером Игорем Золотовицким. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что отпевание артиста состоится в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января после продолжительной болезни. Ему было 64 года.