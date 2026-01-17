В МХТ им. Чехова началось прощание с Игорем Золотовицким
В Москве на сцене МХТ им. Чехова началась церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России, актером и режиссером Игорем Золотовицким. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что отпевание артиста состоится в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище в столице.
Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января после продолжительной болезни. Ему было 64 года.
За свою кинокарьеру Золотовицкий поучаствовал в более чем 60 проектах. В кино он дебютировал в фильме «Егорка». Актер также снимался в таких картинах, как «Такси-блюз», «В городе Сочи темные ночи», «Ландыш серебристый», «Летний дождь», «Каменская», «Дура» и других. Кроме того, Золотовицкий играл множество ролей в театре. В 2013 году он был назначен ректором Школы-студии МХАТ.
Ранее юрист Александр Кудряшов рассказал, что наследниками Игоря Золотовицкого являются его супруга Вера Харыбина, а также сыновья Алексей и Александр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru