СМИ: США хотят принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию
7 июня Белый дом планирует объявить о своем намерении принять «более настойчивую стратегию» в области ядерного оружия, сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.
По его словам, также будут внесены «определенные корректировки» в вопросах позиционирования и численности такого типа вооружений. Стратегия меняется на фоне того, что Россия и Китай отклонили предложения американских властей по контролю над вооружениями.
Ранее стало известно, что США готовы отказаться от контрмер в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия вернется к своим обязательствам по соглашению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтруд: 31 декабря может стать официальным выходным днем
- СМИ: США хотят принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию
- Мексика отказалась от участия в швейцарском мирном саммите по Украине
- Байден и Зеленский встретятся в парижском отеле
- Никарагуа отказалась от участия в мирном саммите по Украине
- В США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу
- Пасечник: Найдены виновные в убийствах луганских депутатов Попова и Филипоненко
- СМИ: Милей не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине
- Байден: Одобрение ударов оружием США по РФ может втянуть Запад в войну
- В Кремле ответили на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru