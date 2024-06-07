СМИ: США хотят принять более агрессивную стратегию по ядерному оружию

По его словам, также будут внесены «определенные корректировки» в вопросах позиционирования и численности такого типа вооружений. Стратегия меняется на фоне того, что Россия и Китай отклонили предложения американских властей по контролю над вооружениями.

Ранее стало известно, что США готовы отказаться от контрмер в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия вернется к своим обязательствам по соглашению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

