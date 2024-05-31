Госдеп: Вашингтон не намерен размещать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе
31 мая 202405:18
Власти США не намереваются разместить ядерное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил официальный представитель Госдепа США Ведант Патель.
Также, по его словам, нет планов по размещению такого оружия на Корейском полуострове.
Ранее глава Погранслужбы ФСБ заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru