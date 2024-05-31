Госдеп: Вашингтон не намерен размещать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе

Власти США не намереваются разместить ядерное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил официальный представитель Госдепа США Ведант Патель.

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Также, по его словам, нет планов по размещению такого оружия на Корейском полуострове.

Ранее глава Погранслужбы ФСБ заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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