Лавров выступил против «гонки вакцин» от коронавируса

США и их союзники продолжают попытки использовать ситуацию с COVID-19 в своих целях. В связи с этим в мире существует так называемая «гонки вакцин». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, по его мнению, текущий год стал поворотным, поскольку все накопленные противоречия в международной повестке дня усугубились, а человечество оказалось к этому совершенно не готово. По мнению Сергей Лаврова, такие глобальные катаклизмы необходимо преодолевать, объединившись и поднявшись над конъюнктурными разногласиями.