Лавров выступил против «гонки вакцин» от коронавируса
США и их союзники продолжают попытки использовать ситуацию с COVID-19 в своих целях. В связи с этим в мире существует так называемая «гонки вакцин». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, по его мнению, текущий год стал поворотным, поскольку все накопленные противоречия в международной повестке дня усугубились, а человечество оказалось к этому совершенно не готово. По мнению Сергей Лаврова, такие глобальные катаклизмы необходимо преодолевать, объединившись и поднявшись над конъюнктурными разногласиями.
Между тем, первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России в августе. Речь идет о «Спутнике V». В настоящий момент, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, от коронавируса уже привились более 150 тысяч россиян.
Все регионы России заявили о готовности к вакцинации от COVID-19. Её запустят во всех субъектах до конца недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет журнал Профиль. Кроме того, отмечается, что процесс вакцинации надо организовать таким образом, чтобы он не останавливался и в период январских праздников.
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