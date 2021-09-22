Президенты Франции и США проведут углубленные консультации из-за партнерства AUKUS

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден договорились о проведении углубленных консультаций на фоне разлада в отношениях двух стран из-за партнерства AUKUS. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президентов, передает РИА Новости.

Во Франции выступили против соглашения о свободной торговле Евросоюза и Австралии

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван. После этого Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии.

По данным Елисейского дворца, встреча двух лидеров стран состоится в конце октября. Целью консультаций является «создание условий, обеспечивающих доверие».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МакронДжо Байден
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