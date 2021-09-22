Президенты Франции и США проведут углубленные консультации из-за партнерства AUKUS

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван. После этого Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии.



По данным Елисейского дворца, встреча двух лидеров стран состоится в конце октября. Целью консультаций является «создание условий, обеспечивающих доверие».

