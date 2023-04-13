Посол Антонов: Лаврову пообещали холодный прием в США

Госдеп пообещал оказать Лаврову холодный прием, сообщил Антонов. В чем это будет выражаться дипломат не уточнил.

По его словам, российской делегации до сих пор не предоставили визы для участия в заседании Совета безопасности ООН. Антонов заявил, что Вашингтон намеренно затягивает ситуацию.

Белый дом сделал все возможное для разрушения отношений между Россией и США, констатировал посол.

Беспилотники Соединенных Штатов собирают данные, которые Киев использует для ударов по России, заявил ранее Антонов. Он выразил обеспокоенность военной активностью Вашингтона вблизи границ РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

