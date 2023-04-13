Посол Антонов: Лаврову пообещали холодный прием в США
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову не стоит рассчитывать на гостеприимство США. Об этом в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Госдеп пообещал оказать Лаврову холодный прием, сообщил Антонов. В чем это будет выражаться дипломат не уточнил.
По его словам, российской делегации до сих пор не предоставили визы для участия в заседании Совета безопасности ООН. Антонов заявил, что Вашингтон намеренно затягивает ситуацию.
Белый дом сделал все возможное для разрушения отношений между Россией и США, констатировал посол.
Беспилотники Соединенных Штатов собирают данные, которые Киев использует для ударов по России, заявил ранее Антонов. Он выразил обеспокоенность военной активностью Вашингтона вблизи границ РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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