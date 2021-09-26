Лавров: Россия предоставила все данные с радаров по рейсу MH17

По его словам, Украина отказывается предоставлять данные с радаров, а также переговоры с диспетчером, «якобы они у них все выключились на период этой катастрофы».

Россия передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», поразившая самолет Boeing, принадлежала Украине. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко. По его словам, ракета была выпущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.

Как сообщалось, решение по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году будет вынесено до конца следующего года. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

