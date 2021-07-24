СМИ: Нидерланды могут выслать российскую пару из-за раскрытых подробностей по делу MH17

По данным издания, супруги случайно узнали детали об авиакатастрофе. Россияне приехали в Нидерланды в 2016 году, полученную информацию о катастрофе они сообщили властям в 2018 году. Российскую пару власти осудили за молчание, которое они хранили два года.

«Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные)», — пишет газета.

При этом не сообщается, о каких сведениях сообщили супруги.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в происшествии ополченцев. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

