Решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
Решение по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году будет вынесено до конца следующего года. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
Как сообщил Стейнхёйс в ходе слушаний, суд зарезервировал три дня для вынесения решения.
«Это 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года или 15 декабря 2022 года», — цитирует судью ТАСС.
Как отметил Стейнхёйс, суд в Нидерландах приобщил к делу новые документы: содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи, а также ряд докладов Королевской военной академии Бельгии.
Кроме того, судья сообщил, что несколько недель назад умер один из свидетелей по делу, состояние здоровья которого вызывало опасения.
Напомним, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате погибли все находившиеся в самолете 298 человек.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, лайнер был сбит из принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска ЗРК «Бук».
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