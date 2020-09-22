Лавров призвал привлечь к диалогу в Белоруссии неофициальные структуры

Россия поддерживает идею привлечь к общенациональному диалогу в Белоруссии не только официальные структуры, заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

«Александр Григорьевич, по-моему, сказал, что хочет привлечь к этой работе не только официальные структуры, в частности Верховный суд Республики Беларусь, но и Всебелорусское народное собрание», - сказал министр.

По его словам, это движение в правильном направлении, но конкретику должны определять сами белорусские власти.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, что Белоруссия может получить «майдан» в случае отсутствия диалога с народом.

Также Зеленский заявил о своей поддержке белорусского народа, отметив, что власти жестоко реагируют на мирные протесты.

В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияСергей ЛавровАлександр Лукашенко
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