Лавров призвал привлечь к диалогу в Белоруссии неофициальные структуры
Россия поддерживает идею привлечь к общенациональному диалогу в Белоруссии не только официальные структуры, заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.
«Александр Григорьевич, по-моему, сказал, что хочет привлечь к этой работе не только официальные структуры, в частности Верховный суд Республики Беларусь, но и Всебелорусское народное собрание», - сказал министр.
По его словам, это движение в правильном направлении, но конкретику должны определять сами белорусские власти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, что Белоруссия может получить «майдан» в случае отсутствия диалога с народом.
Также Зеленский заявил о своей поддержке белорусского народа, отметив, что власти жестоко реагируют на мирные протесты.
В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
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