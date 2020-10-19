«Война до победного». В Госдуме рассказали о последствиях признания Карабаха
Парламентарий назвал в эфире НСН риски признания независимости Карабаха в условиях войны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Коммерсанту» заявил, что готов признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан откажется сесть за стол переговоров. Он отметил, что Армения до сих пор не признала суверенитет республики, так как хочет, чтобы это было решено исключительно мирным путем.
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, почему в Армении вновь заговорили о признании независимости республики.
«Это говорило бы о том, что Пашинян не намерен сдавать Карабах. Видимо, он чувствует, что на этот счет к нему есть вопросы. Недавно ему пришлось публично пресекать слухи о том, что война договорная, что он намерен уступить какие-то районы. Пашинян нуждается в дополнительной поддержке и чувствует, что теряет популярность», - объяснил парламентарий.
По его словам, пока стороны конфликта не пришли к решению, которое в самом деле заставит остановить военные действия, «не надо отягощать процесс какими-то признаниями».
«Если Армения признает Карабах, это осложнит посредническую роль России. Москва вряд ли сможет поддержать признание до общего урегулирования, потому что поддержка одной из сторон сократит возможности России. Это невыгодно Армении. Россия должна будет признать независимость Карабаха лишь как итог общего урегулирования», - отметил специалист.
Он добавил, что признание Карабаха прямо сейчас способно лишь обострить конфликт.
«В России любой не ангажированный эксперт понимает, что нет никакого другого пути, кроме как признать самоопределение Карабаха в перспективе. Но для того, чтоб это осуществилось, необходимо целый ряд условий выполнить: возвращение районов, ввод миротворцев, без этого уже не обойтись», - подытожил он.
В свою очередь, востоковед Александр Скаков отметил в разговоре с НСН, что в интересах России любой ценой прекратить войну.
«Если Россия, США и Евросоюз как члены Минской группы не начнут оказывать давление на стороны конфликта, то война будет идти до победного конца. Если же Армения признает Карабах, то война уже реально будет идти между двумя странами со всеми вытекающими последствиями, включая участие России в рамках ОДКБ», - сказал специалист.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости, что территориальная целостность Нагорного Карабаха не может быть нарушена ни при каких условиях, признание независимости Нагорного Карабаха является «Красной чертой» для Азербайджана.
Бои нa линии соприкосновения в Нaгорном Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Aрмения объявилa военное положение и всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Турция.
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