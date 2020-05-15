Лавров предрек отсутствие прежней свободы после победы над COVID-19

Ранее НСН писала, что Сергей Лавров не видит необходимости вводить выездные визы для россиян после пандемии коронавируса в мире. Об этом он заявил в интервью РБК. По словам главы МИД, он даже не слышал ни о каких планах на этот счёт. Министр иностранных дел предположил, что поднимающие это вопрос, видимо, тоскуют по Советскому Союзу. При этом Сергей Лавров признал, что система международных связей не останется в том же формате после завершения пандемии.

В первую очередь, по его словам, речь идёт о мерах предосторожности, которые будут практиковаться в разных сферах и дальше по всему земному шару.

Кстати, ранее Лавров заявил, что Росси не собирается прерывать финансовую подпитку Всемирной организации здравоохранения, несмотря на демарши со стороны некоторых других государств. Об этом министр иностранных дел РФ заявил по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

Глава МИД подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку ВОЗ, независимо от выражения отношение к её деятельности других стран. Ранее он раскритиковал нападки на ВОЗ, заявив, что таким образом некоторые страны пытаются оправдать свои просчёты в противодействии инфекции коронавируса.



