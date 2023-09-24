Лавров: Никто не хочет появления новых ядерных стран
24 сентября 202303:30
Москва относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Он напомнил о заявлении, что «если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать». Как отметил дипломат, никто в мире не хочет появления новых ядерных стран.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии допустил обладание страной ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru