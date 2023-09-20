Наследный принц Саудовской Аравии допустил обладание страной ядерным оружием
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не исключил, что королевство обзаведется ядерным оружием. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Наследник саудовского престола напомнил о непростых отношения королевства с Ираном. Получение Саудовской Аравией ядерного оружия кронпринц поставил в зависимость от действий Тегерана.
«Если они получат его, нам придется получить его», - объяснил он.
В беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал позитивным моментом контакты США и Ирана по ядерной сделке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru