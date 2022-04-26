Лавров: НАТО намерено продвинуться к Южно-Китайскому морю
США и НАТО планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, страны Запада открыто заявляют о своем намерении «быть главными» на мировой арене. В том числе, о возможности Североатлантического альянса поступать, как он хочет. Как считает глава российской дипломатии, теперь границы НАТО будут передвигать в Южно-Китайское море.
Лавров отметил, что расширение НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей альянса, это лишь освоение территорий под американским командованием и попытки увековечивания того самого однополярного мира.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит нарушений альянсом обещания о нерасширении на восток. Так он прокомментировал сообщения об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- В администрации Байдена прокомментировали покупку Twitter Илоном Маском
- Лавров: НАТО намерено продвинуться к Южно-Китайскому морю
- Экс-мэр Херсона рассказал, кто устроил водную блокаду Крыма
- Трамп не вернется в Twitter после покупки соцсети Маском
- Лавров упрекнул Киев в отсутствии реакции на предложения России
- Украинские боевики заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
- В Москве прошла пешая тренировка парада Победы
- Лавров: США не проявляют интереса к контактам с РФ
- Лавров подчеркнул реальную опасность мировой войны
- Белый дом: США продолжают изучать возможность новых санкций против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru