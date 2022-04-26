Лавров: НАТО намерено продвинуться к Южно-Китайскому морю

США и НАТО планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По его словам, страны Запада открыто заявляют о своем намерении «быть главными» на мировой арене. В том числе, о возможности Североатлантического альянса поступать, как он хочет. Как считает глава российской дипломатии, теперь границы НАТО будут передвигать в Южно-Китайское море.

Лавров отметил, что расширение НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей альянса, это лишь освоение территорий под американским командованием и попытки увековечивания того самого однополярного мира.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит нарушений альянсом обещания о нерасширении на восток. Так он прокомментировал сообщения об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.

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Фото: twitter.com/NATO
ТЕГИ:Сергей ЛавровНАТО
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