Лавров: НАТО намерено продвинуться к Южно-Китайскому морю

По его словам, страны Запада открыто заявляют о своем намерении «быть главными» на мировой арене. В том числе, о возможности Североатлантического альянса поступать, как он хочет. Как считает глава российской дипломатии, теперь границы НАТО будут передвигать в Южно-Китайское море.

Лавров отметил, что расширение НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей альянса, это лишь освоение территорий под американским командованием и попытки увековечивания того самого однополярного мира.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит нарушений альянсом обещания о нерасширении на восток. Так он прокомментировал сообщения об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.

