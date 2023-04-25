Лавров исключил вмешательство РФ в предвыборную гонку в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об отношении России к внутренней политике США на фоне решения главы Белого дома Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

Лавров заявил, что мир подошел к опасной черте

Глава внешнеполитического ведомства РФ выступил на пресс-конференции по итогам визита в США. Лавров заявил, что Москва не собирается влиять на внутриполитические процессы в Вашингтоне.

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», - сказал глава ведомства.

Джо Байден 25 апреля объявил о выдвижении на второй президентский срок. Выборы состоятся в 2024 году, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Джо БайденСШАСергей Лавров

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