Лавров исключил вмешательство РФ в предвыборную гонку в США
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об отношении России к внутренней политике США на фоне решения главы Белого дома Джо Байдена баллотироваться на второй срок.
Глава внешнеполитического ведомства РФ выступил на пресс-конференции по итогам визита в США. Лавров заявил, что Москва не собирается влиять на внутриполитические процессы в Вашингтоне.
«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», - сказал глава ведомства.
Джо Байден 25 апреля объявил о выдвижении на второй президентский срок. Выборы состоятся в 2024 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru