Лавров исключил вмешательство РФ в предвыборную гонку в США

Глава внешнеполитического ведомства РФ выступил на пресс-конференции по итогам визита в США. Лавров заявил, что Москва не собирается влиять на внутриполитические процессы в Вашингтоне.

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», - сказал глава ведомства.

Джо Байден 25 апреля объявил о выдвижении на второй президентский срок. Выборы состоятся в 2024 году, сообщает «Радиоточка НСН».

