Лавров заявил, что мир подошел к опасной черте

Выступая на заседании Совбеза ООН он отметил, что сложившаяся ситуация «усугубляется утратой веры в многосторонность», а США вместе с союзниками отказываются от дипломатии, требуя выяснения отношений «на поле боя».

«Голоса здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения», - подчеркнул российский министр.

Ранее Лавров заявил, что ООН и ее Устав представляют угрозу амбициям Соединенных Штатов Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

