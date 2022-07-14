Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправку к закону «Об энергетике», которая вводит полный запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба латвийского кабмина.

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Документ предусматривает создание стратегических запасов газа для защитить потребителей и обеспечения базовой мощности производства электроэнергии на ТЭЦ в зимний период.

Согласно поправкам, в подземном хранилище газа Инчукалнас объём природного газа, необходимый для потребления смежными пользователями в период с 1 октября текущего года по 30 апреля следующего года.

Ранее сейм Литвы принял поправки к Закону о природном газе, согласно которым официально запрещается импорт российского природного газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретРоссийский ГазЛатвия
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